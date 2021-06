Blinken ønskte «velkommen heim» i Paris

utenriks

– Min kjære Tony. Eg er veldig glad for å ønskje deg velkommen til Paris. Eg kunne kanskje seie velkommen heim, sa utanriksminister Jean-Yves Le Drian då han innleidde samtalar med Blinken i utanriksdepartementet Quai d'Orsay.

Blinken flytta til Paris med stefaren sin då han var barn og fullførte vidaregåande skule der før han flytta tilbake til USA for å studere og etter kvart bli aktiv utanrikspolitikar i Det demokratiske partiet.

Blinken helsa Le Drian på fransk før han gjekk over til engelsk for at resten av delegasjonen kunne følgje med.

Blinken kom til Paris frå Berlin. Han er på Europa-reise for å byggje opp att USAs samband med europeiske allierte etter dei spente åra under Donald Trump.

