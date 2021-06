Delar av Sydney blir stengd ned etter delta-utbrot

utenriks

Utbrotet blir knytt til ein limousinsjåfør som var smitta då han køyrde ei heil flybesetning frå ei internasjonal flyging frå flyplassen i Sydney til eit karantenehotell.

Det er registrert 65 tilfelle knytt til utbrotet, skriv den australske kringkastaren ABC.

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales seier at folk som bur eller har jobba i fire nabolag sør i sentrum av Sydney dei to siste vekene, må halde seg heime, med mindre dei har «absolutt nødvendige» ting å gjere ute. Meir enn 500.000 innbyggjarar, og ei betydeleg mengde folk som jobbar i området, blir ramma.

I andre delar av byen, som har fem millionar innbyggjarar, er ikkje-nødvendige reiser ut av området forbode, og det er avgrensingar på sosiale samlingar.

Australia er eitt av landa som hittil har lykkast best med å få kontroll over covid-19, med drygt 30.000 smittetilfelle og 910 dødsfall så langt.

Hittil er det sett rundt 6,7 millionar vaksinedosar blant dei 25 millionar innbyggjarar i landet. Berre ein liten del av befolkninga har fått to dosar.

