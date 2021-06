Deltavarianten gir nye restriksjonar i ei rekkje land

utenriks

Både Israel og Australia, som er blant landa som har lykkast best i å kjempe mot viruset, ser seg nøydde til å stramme inn igjen.

Fredag vart bebuarar i fire nabolag i sentrum av Sydney og mot Bondi Beach beordra til å halde seg heime i ei veke, etter eit utbrot av delta-varianten i den australske storbyen.

Utviklinga er dramatisk for ein by som hadde komme seg tilbake til relativt normale forhold etter fleire månader med få nye tilfelle.

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales kallar perioden landet er inne i, «den skumlaste» gjennom pandemien.

Australia er eitt av landa som til no har lykkast best med å få kontroll over covid-19. Med 25 millionar innbyggjarar, nesten fem gonger så mange som Noreg, har dei registrert drygt 30.000 smittetilfelle og 910 dødsfall så langt. Det er 2.000 færre tilfelle og berre 120 fleire dødsfall enn i Noreg.

95 prosent av tilfella

Også i Europa aukar smitten igjen i fleire land. Særleg i Storbritannia har deltavarianten vorte dominerande og utgjer no 95 prosent av dei nye smittetilfella i landet.

Ifølgje britiske styresmakter vart det registrert over 35.000 nye tilfelle førre veke. 42 av tilfella var den ekstra smittsame delta pluss-varianten, som spreier seg lettare og fester seg lettare til lungecellene.

I Tyskland åtvarar styresmaktene om at smittetala igjen vil stige.

– Delta spreier seg raskare, særleg i den uvaksinerte befolkninga. Derfor må vi forvente at smittetala igjen aukar, seier Lothar Wieler, leiaren for den tyske smittevernetaten Robert Koch-Institut.

Kortare vaksineintervall

EUs smittevernkontor ECDC åtvarar mot at deltavarianten og lettingar i koronatiltak kan føre til rask oppblussing av smitten. Derfor vil dei korte ned tida mellom vaksinedosane til berre tre veker.

– La oss ikkje gløyme at vi har ei europeisk befolkning der 40 prosent av dei over 60 framleis ikkje er fullvaksinerte, seier ECDCs overvakingssjef Bruni Ciancio til dansk TV 2.

ECDC anslår at deltavarianten er 40 til 60 prosent meir smittsam enn alfavarianten. Dei meiner delta-viruset om nokre månader kan stå for ni av ti smittetilfelle.

I Noreg seier Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB at dei likevel vil halde fram med det noverande vaksineintervallet, som er på inntil tolv veker.

– Ved smitte med delta etter éin vaksinedose vil sjukdommen truleg vere mildare enn hos uvaksinerte, og risikoen for å smitte vidare vil vere lågare enn blant uvaksinerte, seier overlege i FHI, Sara Viksmoen Watle, til NTB.

På med munnbind igjen

Også i Israel aukar smitten igjen. Landet som har hatt eitt av dei beste og raskaste vaksinasjonsprogramma, har halde smitten låg sidan slutten av mars.

For ti dagar sidan vart påbodet om at munnbind må berast på offentlege stadar som ligg innandørs, fjerna. Men allereie fredag vart det innført att etter at smitten auka.

Fiji, som i april registrerte dei første tilfella etter eit år utan smitte i samfunnet, har hatt ei blomstring den siste tida. Landet med i underkant av 1 million innbyggjarar registrerte 300 nye tilfelle torsdag. Også her er det deltavarianten som dominerer.

Smittetala har dobla seg kvar niande dag, og helsesjef i regjeringa i landet, Aalisha Sahukhan, meiner alt tyder på at smitten er utbreidd i samfunnet.

«Brutal» utvikling i Afrika

I Afrika, som til no har vorte spart for det verste i pandemien, aukar smittetala på alarmerande måte i minst tolv land. Talet på smittetilfelle er venta å nå rekordhøgder om tre vekers tid.

Direktør John Nkengasong i Afrikas smittevernbyrå (Africa CDC) omtalar smittebølgja som «ekstremt brutal» og «veldig øydeleggjande».

Deltavarianten er oppdaga i 14 afrikanske land, og han har særleg ført til oppgang i smittetilfelle i Kongo og Uganda, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO), som sist veke åtvara mot utviklinga.

– Utviklinga er veldig, veldig urovekkjande, sa WHOs krisesjef Michael Ryan. Berre om lag 1 prosent av alle afrikanarar er fullvaksinerte, ifølgje WHO.

