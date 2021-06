Framtidshåpet til Tyskarane kraftig forsterka

utenriks

Marknadsundersøkingsinstituttet GfKs framtidsbarometer steig til minus 0.3 poeng i juni frå minus 6,9 poeng månaden før.

Tyske styresmakter byrja å lette på restriksjonane i mai og har no gjenopna mellom anna restaurantar, butikkar, basseng og museum. Dei siste sju dagane er det registrert under sju nye koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar.

– Kraftig nedgang i smittetilfelle og betydeleg framgang i vaksinasjonen gir moglegheit for meir omfattande gjenopningar. Dessutan er det no mogleg å reise på feriar igjen. Dette gir auka optimisme, seier forbrukarekspert Rolf Bürkl i GfK.

(©NPK)