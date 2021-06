Israelarar må igjen ha munnbind innandørs

utenriks

Fredag gjeninnførte helsedepartementet påbodet om at munnbind må berast på offentlege stader som er innandørs.

Det kjem av at talet på registrerte koronatilfelle har byrja å auke etter at påbodet vart fjerna for ti dagar sidan.

Dei siste fire dagane er det registrert over 100 nye koronainfeksjonar dagleg sjølv om Israel verkar som eit land med ein svært vellykka vaksinasjonskampanje.

Ifølgje Israels pandemisjef, Nachman Ash, kjem av auken truleg den svært smittsame deltavarianten av koronaviruset.

(©NPK)