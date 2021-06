Mange utlendingar sakna etter bygningskollaps i Miami

utenriks

Fire personar var stadfesta omkomne, melder Miami Herald fredag formiddag, men det er frykt for at dødstalet vil stige kraftig. Elleve personar er skadde, og fire får behandling på sjukehus.

Brannmannskap frå ei rekkje område i Florida har brukt heile fredagsnatta til å jobbe seg gjennom dei samanrasa bygningsmassane i håp om å finne overlevande.

Men over eit døgn etter at delar av den tolv etasjar høge bygningen Champlain Towers South kollapsa, har 99 menneske framleis ikkje komme til rette.

Blant dei er eit par frå Argentina og den vesle dottera deira, ein pensjonert lærar frå Miami og kona hans, ortodokse jødar frå Russland og søstera til Paraguays førstedame.

Ukjend årsak

Det er enno ikkje klart kva som forårsaka kollapsen.

Det har vore nemnt at det den siste tida har gått føre seg takarbeid på bygget, men òg at grunnen under bygningen har sokke sidan den vart bygd i 1981.

– Dette er svært vanskelege tider, og det vil bli verre etter kvart, seier politisjefen i fylket Miami-Dade, Freddy Ramirez.

Videoar av hendinga viser at den midtarste delen av bygningen ser ut til å rase først, der den delen som vender mot havet, fell i grus berre sekund seinare. Deretter legg det seg ei stor støvsky over nabolaget.

Moglege bankelydar

Bygningen har til saman 130 leilegheiter, og rundt 55 av dei vart ramma av kollapsen. Minst 35 personar vart trekt ut av bygningsmassane dei første timane etter kollapsen.

Ein nestleiar i brannkorpset i fylket, Raide Jadallah seier at instrument som er plasserte på og i bygningsmassane, ikkje har fanga opp stemmer, men dei har oppdaga det som kanskje er bankelydar. Det har gitt redningsarbeidarane håp om at nokon framleis kan vere i live.

Haugen med betong og metall som ligg igjen på bakken, er meir enn 10 meter høg.

Her ligg det òg personlege eigedelar som minner om liva som er øydelagde: Ei barneseng, ein smokk, fjernsynsapparat, datamaskiner og stolar.

Lånte leilegheit

Argentinaren Andres Galfrascoli, partnaren hans Fabian Nuñez og den seks år gamle dottera til paret Sofia skulle overnatte frå onsdag til torsdag. Dei lånte leilegheita til ein venn.

– Av alle netter så valde dei den verste natta, seier eigaren Nicolas Fernandez.

– Eg håpar det ikkje er tilfelle, men viss dei døyr på denne måten, er det så urettferdig, føyer han til.

Dei er ikkje dei einaste latinamerikanarane som er sakna. Til saman er 22 statsborgarar frå Paraguay, Venezuela, Argentina og Uruguay er sakna.

Israelske medium melder at 20 israelske statsborgarar truleg er sakna.

Føderal hjelp

President Joe Biden erklærte tidleg fredag morgon at det er snakk om ein krisesituasjon, noko som inneber at lokale styresmakter får føderal hjelp til å handtere katastrofen.

Nokre av bebuarane overlevde òg ved ei tilfelle. Som Erick de Moura (40), som overnatta hos kjærasten sin.

– Eg kom akkurat tilbake, og det eg ser er sjokkerande. Det er mykje smerte. Eg er velsigna som er i live, seier han.

Sidan bygningen består av ei blanding av faste bustader og ferieleilegheiter, er det vanskeleg for styresmaktene å få oversikt over kor mange som var i blokka då den rasa.

– Det er framleis håp, men det svinn, seier politimeister Sally Heyman i Miami-Dade til CNN.

(©NPK)