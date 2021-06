Nesten alle koronadødsfall i USA er blant ikkje-vaksinerte

utenriks

Det viser data frå USAs smittevernbyrå Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som nyheitsbyrået AP har analysert.

Dødstalet er no nede på under 300 per dag, og dataa tyder på at det kunne vore nærare null om alle var vaksinerte. Toppen vart nådd i januar med 3.400 dødsfall dagleg.

Tala viser òg at av dei 853.000 innlagde koronapasientane i USA i mai, var mindre enn 1.200 fullvaksinert. Det svarer til om lag 0,1 prosent av innleggingane.

Om lag 63 prosent av alle amerikanarar over tolv år har fått minst ein dose koronavaksine. 53 prosent er fullvaksinerte.

Amerikanske styresmakter slit likevel med å overtyde skeptiske amerikanarar om å ta vaksinen. Tysdag opplyste Det kvite hus at landet ikkje vil nå president Joe Bidens mål om at 70 prosent av vaksne amerikanarane er vaksinerte innan 4. juli.

(©NPK)