New York tillèt kjønnsnøytrale ID-kort

Lova som opnar for kjønnsnøytral ID, vart signert på tiårsjubileet for lovfestinga av likekjønna ekteskap.

Den skal mellom anna sikre at ikkje-binære, transpersonar og interseksuelle ikkje blir tvinga til å velje kjønn på offentlege dokument. For første gong blir det òg lov å bruke det kjønnsnøytrale ordet «forelder» på fødselsattestar.

– Alle newyorkarar bør anerkjennast for den dei er av styresmaktene. Denne lova vil gjere det lettare å få ID-papir som presist speglar folks identitet, seier delstatssenator Brad Hoylman.

Den nye lova skal òg gjere det tryggare å søkje om endring av namn og juridisk kjønn og fjernar eit tidlegare krav om at namneendringar måtte kunngjerast offentleg. Personar som fryktar represaliar, kan òg be om at papir som endrar eller stadfestar kjønnsidentitet kan unntakast innsyn.

