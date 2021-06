Amerikanske luftangrep i Irak og Syria mot «iranskstøtta opprørarar»

utenriks

Pentagon skriv i ei pressemelding at angrepa skjedde etter ordre frå president Joe Biden, og vart utført søndag kveld.

Ifølgje Pentagon var målet for angrepa anlegg som blir brukt av iranskstøtta opprørarar. Angrepa skjedde i grenseområda mellom Irak og Syria.

– Måla vart valde ut fordi desse anlegga blir brukte av iranskstøtta opprørarar som utfører angrep mot amerikansk personell og fasilitetar i Irak, skriv Pentagon.

Ifølgje amerikanarane vart mellom anna våpenlager angripne. Det skal ha vore to mål i Syria og eitt i Irak. Blant måla var anlegg som vart brukt til droneangrep mot amerikanske mål, ifølgje Pentagon.

– Fem dødsfall

Pressetalsmann John Kirby i Pentagon kallar det forsvarsangrep, og seier det skjer som svar på fleire angrep mot amerikanarar.

– USA tok nødvendige og målretta grep for å minimere risikoen for eskalering, men også for å sende ein klart og tydeleg avskrekkande bodskap, seier Kirby.

Det har komme meldingar om dødsfall etter angrepa, men dette er ikkje offisielt stadfesta. Ifølgje observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights er minst fem opprørskrigarar vorte drepne i angrepa, og fleire såra.

Åtvara Iran

Angrepet på søndag er andre gong Biden-administrasjonen utfører angrep i regionen. I februar angreip USA anlegg i Syria, nær grensa til Irak.

Også då hevda USA at opprørsgruppene som vart angripne fekk støtte frå Iran.

Biden sa då at Iran burde ta angrepa som ei åtvaring om at landet kan vente seg konsekvensar viss det held fram med å støtte opprørsgrupper som truar amerikanske mål.

– Du kan ikkje oppføre deg som om du har straffritak. Ver forsiktig, svarte Biden på eit spørsmål om kva bodskap det var han ville sende med angrepa i februar.

Sjølvforsvar

Søndag ville ikkje Biden kommentere dei nye angrepa då han kort møtte pressa, men presidenten sa at han ville seie meir måndag.

Samtidig åtvarar Pentagon mot nye angrep.

– Biden har vore klar på at han vil handle for å verne amerikansk personell. Med tanke på rekkja av angrep frå iranskstøtta opprørarar, beordra presidenten nye militære handlingar for å hindre slike angrep, seier Kirby.

Han legg til at USA handla i sjølvforsvar etter internasjonal lov.

