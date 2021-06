FN ber om ein slutt på systemisk rasisme

utenriks

I ein rapport som er laga som følgje av drapet på George Floyd, kjem Bachelet med fleire forslag til løysingar for å kjempe mot diskriminering og forskjell.

Utbetaling av erstatning for historisk rasisme og støtte til grupper som Black Lives Matters er blant løysingane som blir fremja.

– Status Quo fungerer ikkje, seier Bachelet.

Den tidlegare politimannen Derek Chauvin vart før helga dømd til 22 år og seks månaders fengsel for drapet på afroamerikanaren George Floyd under ein arrestasjon i fjor. Floyds dødsfall førte til enorme demonstrasjonar mot rasisme som spreidde seg verda over.

– Systemisk rasisme krev systemisk respons, seier Bachelet.

