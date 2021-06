Italia: USA er langt viktigare enn Kina

utenriks

Kina er ein handelspartnar, men USA er ein alliert av Italia, sa De Maio på ein pressekonferanse med USAs utanriksminister Antony Blinken i Roma måndag.

– Italia er ein sterk handelspartnar for Kina, og vi har eit historisk forhold til landet. Men forholdet vårt til Kina går ikkje ut over forholdet vårt til USA og Nato, sa De Maio, ifølgje det italienske nyheitsbyrået Ansa.

Uttalen kjem etter at USA uttrykte uro for Italias forhold til Kina. Den italienske regjeringa har forplikta seg til Kinas infrastrukturprosjekt, One Belt, One Road, som populært blir omtalt som den nye silkevegen.

Prosjektet tek sikte på å etablere infrastruktur i stor skala både på land og til sjøs i Asia, Afrika og Europa.

