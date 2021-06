Löfven har to val og må avgjere framtida for svensk politikk no

utenriks

Kva Löfven bestemmer seg for er det få som kan seie noko sikkert om. Men det som er heilt klart er at han må bestemme seg innan midnatt. Då går fristen ut som vart sett då Riksdagen vedtok mistillit mot regjeringa.

Det skjedde førre måndag, og etter svensk lov har statsministeren då ei veke på seg til å komme tilbake til Riksdagen med eit svar på kva som no skal skje.

Löfven kan skrive ut nyval, vel vitande om at ytterpartia ligg an til å styrke seg, eller han kan gå av og spele ballen over til Riksdagens president, eller talmann som det vert kalla i Sverige.

Jakta på 175

Dersom Löfven vel å gå av måndag, skal riksdagspresident Andreas Norlén høyre med partileiarane kven som kan samle saman støtte til eit regjeringsalternativ.

Det magiske talet er 175. Det er kor mange mandat ei ny regjering må få støtte frå, og utgjer like over halvparten av Riksdagens 349 mandat. 181 stemde for mistillit mot Löfvens regjering.

Norlén har fire sjansar. Dersom alle fire statsministerkandidatane han dreg opp av hatten får fleirtalet mot seg, må det haldast nyval innan tre månader.

Det er inga grense for kor lenge Norlén kan leike stolleiken i håp om å finne eit styringsdyktig fleirtal. Men Norlén har sagt at det i så fall skal gjerast så fort som mogleg.

Kan ikkje angre

Det betyr at det kan bli eit nyval i september.

Dersom Löfven ikkje vil gå av og spele ballen over til riksdagspresidenten, må han skrive ut nyval allereie måndag. Då har han ingen angrerett, den avgjerda er bindande.

Nyvalet må òg gjennomførast innan tre månader frå avgjerda blir teken, noko som betyr at også eit slikt scenario kan ende med val i september.

Det vil i så fall vere eitt år før det neste riksdagsvalet, som uansett utfall skal haldast neste år. Det blir altså eit val på ein Riksdag som berre skal sitje i eitt år.

Det har vorte forhandla tett på kammerset i helga, og det har særleg handla om posisjonen til Centern, eit parti som tru mot namnet høyrer til i midten av den politiske aksen.

Centern vil helst ha ei sentrumsregjering, men valde å støtte ei regjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet etter langvarige regjeringsforhandlingar etter valet i 2018. Også sentrumspartiet Liberalerna støtta opphavleg regjeringa, men partiet har sidan trekt støtta.

Avhengig av Vänstern

Regjeringsalternativet til Löfven er dermed avhengig av støtte frå Vänsterpartiet for å overleve. Det er likevel noko Centern har lova veljarane sine at ikkje skal skje, og søndag kveld gjorde partileiar Annie Lööf det klart at eit slikt samarbeid er uaktuelt.

Centern har òg fått frieri frå høgresida, og lokka Lööf med å få seks gjennomslag i den økonomiske politikken partiet har ønskt seg lenge. Men eit slikt samarbeid krev at Centern må samarbeide, om enn indirekte, med Sverigedemokraterna.

Det vart kontant avvist.

– Centern kjem ikkje til å samarbeide med eit framandfiendtleg populistparti som SD, sa nestleiar Anders W. Jonsson.

Lööf sjølv sa søndag at ho på ingen måte skammar seg over å stå fast på sentrumslinja, og såg bort frå samarbeid både med Vänsterpartiet og SD.

Høgresida kan vinne

Dersom det blir skrive ut nyval no, viser eit snitt av meiningsmålingane, ifølgje Poll of polls, at høgresida kan få eit fleirtal beståande av Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna.

Trioen vil få 179 mandat, ifølgje snittet av målingane, og Sverigedemokraterna utfordrar Moderaterna om å bli største parti i det alternativet.

Ifølgje målingane ligg SD an til å få 74 mandat, og M 85.

