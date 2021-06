utenriks

Ifølgje den britiske avisa pressar statsminister Boris Johnson på for å få på plass ein plan raskt. Det har i år komme over 5.600 asylsøkjarar til Storbritannia via Den engelske kanalen.

Avisa siterer kjelder i det britiske innanriksdepartementet som seier at innanriksminister Priti Patel drøftar eit mogleg samarbeid med den danske regjeringa om å opprette eit mottakssenter for asylsøkjarar i Rwanda.

Opplysningane er ikkje stadfesta frå offisielt hald.

