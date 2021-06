«Utrydda» mus oppdaga på australsk øy

utenriks

Arten Gould's mouse levde over heile Australia lenge før europeiske busetjarar dukka opp på 1600-talet. Men sidan ingen har sett spor etter den vesle musa sidan 1895, har forskarar anteke at den er utrydda.

Det var fram til forskarar ved Australian National University oppdaga ei gruppe mus på øya Faure Island, som ligg utanfor kysten ved delstaten Western Australia.

På øya er ho kjend under eit anna namn, Shark Bay-musa, ifølgje ein forskingsartikkel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarane klarte likevel å knyte Gould's mouse til musene på øya gjennom gamle prøver tekne i New South Wales og Victoria, så mykje som 4.000 kilometer frå Shark Bay.

– Det er ein stor avstand, så eg vart overraska over at dei to artane i utgangspunktet er den same arten, seier Emily Roycroft, som leidde forskarteamet, i rapporten.

Det blir anteke at ei lita gruppe av arten heldt til på øya då ho framleis sat saman med fastlandet for tusenvis av år sidan og har halde seg der sidan.

