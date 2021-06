Kristersson har tre dagar på å danne ny regjering i Sverige

utenriks

– Ulf Kristersson får sonderingsoppdraget. Han må rapportere tilbake seinast fredag, seier talmann Andreas Norlén, ifølgje Aftonbladet.

Sonderingsfristen er denne gongen på berre tre dagar.

Norlén, som er Riksdagens leiar, har i løpet av tysdagen hatt samtalar med alle partileiarane for å få oversikt over kven han meiner har størst sannsyn for å få fleirtal i Riksdagen bak seg.

Allereie neste veke kan det bli ei avstemming i Riksdagen over ein ny statsministerkandidat.

– Ambisjonen min er at Riksdagen skal kunne stemme på ein ny statsminister neste veke.

Førre gong det var regjeringskrise i Sverige i 2018, var fristen fjorten dagar. Men prosessen fekk den gong kritikk for å ta for lang tid. Den gongen tok det 134 dagar før ei ny regjering var på plass.

Det var Vänsterpartiets støtte til eit mistillitsforslag fremja av Sverigedemokraterna som velta Stefan Löfvens regjering. Årsaka var ei mogleg fristilling av leigeprisane på nye bustader.

Norlén har fire forsøk på å foreslå ein ny statsminister. Ambisjonane er at ei ny svensk regjering skal vere klar innan utgangen av juli, elles blir det kunngjort attval, opplyser Norlèn.

