Politiet: Knivangrep i Würzburg truleg islamistisk motivert

– Sentralkontoret for ekstremisme og terrorisme i Bayern har teke over etterforskinga fordi det sannsynlegvis er eit islamistisk motiv, heiter det i ein felles uttale frå bayerske statsadvokatar og det statlege etterforskingskontoret for kriminalitet.

Tre kvinner vart drepne og fem andre personar alvorleg skadde i angrepet fredag, som skjedde utan forvarsel og tilsynelatande ramma tilfeldige personar.

Den sikta er 24 år gammal og kom til Tyskland frå Somalia i 2015. Det er ikkje fleire mistenkte i saka. Mannen skal ha ropt «Allahu Akbar» (Gud er størst) under angrepet.

