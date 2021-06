Volden aukar i Myanmar – prisen for sivile kan bli høg

utenriks

Dei nye militsane påkallar seg retten til sjølvforsvar etter at generalane avsette den sivile leiaren i landet Aung San Suu Kyi og tok makta i eit kupp i februar.

Tankesmia International Crisis Group (ICG) skriv i ein ny rapport at dei menneskelege kostnadene kan bli enorme viss regimet held fram med å bruke rå militærmakt for å slå ned all motstand.

– Når dei står overfor eit væpna opprør, kan vi vente at militæret bruker den militære makta si mot sivile. Prisen vil bli høg for menneska, spesielt for kvinner, barn og eldre, som lir mest under vald og fordriving, skriv ICG i rapporten, som vart publisert måndag.

Over 880 menneske er drepne av tryggingsstyrkane i landet i det som stort sett har vore fredelege protestar mot juntaen. Men motstanden blir i aukande grad militarisert. Det er no danna ei rekkje såkalla sjølvforsvarsgrupper rundt omkring i landet. Fleire av dei er utstyrte med gevær og andre våpen laga i provisoriske fabrikkar i jungelen.

Mange bilete

Jenny Hedström, som er lektor i krigsvitskap ved den svenske Försvarshögskolan, har følgt utviklinga i Myanmar i 20 år. Ho meiner det no skjer ei delvis militarisering av befolkninga.

Ho viser til at det den siste tida har komme mange bilete av folk med våpen.

– Det finst absolutt ein væpna motstand. Spørsmålet er kor store gruppene er og kor mykje våpen dei rår over, seier ho til nyheitsbyrået TT.

Men kunnskapen om kor mykje våpen gruppene har, er mangelfull.

– Eit stort problem for den væpna motstanden er nettopp tilgangen på våpen. Mange av dei nye rekruttane blir oppgitte å trene med tregevær. Dei våpena som finst, blir anten kjøpte på svartebørsen og smugla inn i landet, dei er eigenprodusert, eller dei blir tekne frå hæren i samband med angrep, seier Hedström.

Kamphelikopter

Militæret har svart med å angripe fleire utkantområde med kamphelikopter og artilleri. Slike angrep er gjennomførte både i delstaten Chin nordvest i landet og langs grensa mot Thailand i aust.

Den siste tida er det meldt om samanstøytar i område der det ikkje har vore væpna konflikt på fleire tiår, noko som har fått hjelpeorganisasjonar til å etablere nye operasjonar og forsyningslinjer i all hast.

Anslagsvis 230.000 menneske er allereie fordrivne som følgje av kampane og den utrygge situasjonen, opplyste FN førre veke.

Meir komplisert

Allereie før kuppet var over 20 etniske opprørsgrupper i konflikt med Myanmars sentrale styresmakter. Dei nye sjølvforsvarsgruppene gjer biletet endå meir komplisert.

ICG åtvarar òg om at dei nye militsane prøver å finne nye inntektskjelder utover gåvene frå ulike lokalsamfunn som dei til no har levd på.

Analytikarane meiner dessutan at Myanmars nye skuggeregjering, beståande av ministrar frå Suu Kyis tidlegare regjering, neppe vil greie å få kontroll over gruppene, slik at dei alle kan kjempe ein felles kamp mot juntaen.

Til no har samanstøytane mellom militsane og militæret stort sett gått føre seg på landsbygda. Men førre veke vart minst seks menneske drepne i ei skotveksling mellom tryggingsstyrkar og ein milits i landets nest største by Mandalay.

(©NPK)