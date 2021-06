FN: Turistnæringa kan tape over 4.000 milliardar dollar på koronapandemien

utenriks

Beløpet svarer til over 34.000 milliardar kroner.

Dei enorme økonomiske tapa kjem mellom anna av mangel på vaksinasjon i utviklingsland, ifølgje rapporten frå to FN-organisasjonar, FNs turismeorganisasjon (UNWTO) og FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD).

– Turisme er livslinja for millionar og meir vaksinasjon som kan verne samfunn og støtte ein trygg omstart for turismen, er heilt avgjerande for å få tilbake arbeidsplassar og svært velkomne ressursar, seier UNWTOs generalsekretær Zurab Pololikasjvilij.

