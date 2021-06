Journalist blant dei drepne i gjengskyting i Haiti

utenriks

Bilete av dei to har sirkulert i sosiale medium. Aktivisten slapp journalisten av ved heimen hans då dei to vart skotne.

Minst tre andre vart drepne i det same nabolaget i Port-au-Prince.

Gjengvalden har vore aukande i hovudstaden det siste halve året. I midten av juni skreiv Unicef i ein rapport at 8.000 kvinner og barn var drivne på flukt dei siste par vekene.

– Vi er forferda over dette drapet, som forlengjer lista over drepne journalistar dei siste tre åra, seier Jacques Desrosiers, leiar for journalistorganisasjonen i landet.

