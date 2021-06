NSA avviser skuldingar om overvaking av Fox News-profil

utenriks

I programmet sitt måndag kveld sa Tucker Carlson at ein varslar i National Security Agency (NSA) har informert han om at dei spionerer på han og planlegg å leke kommunikasjonen hans for å få han av lufta.

– Biden-administrasjonen spionerer på oss. Vi har fått stadfesta det, sa han på programmet som har millionar av sjåarar.

I ei melding publisert på sin Twitter-konto avfeiar NSA skuldingane som usanne.

– Tucker Carlson har aldri vore eit etterretningsmål. Vi går på utanlandske makter for å få innsikt i utanlandske aktivitetar som kan skade USA. Med avgrensa unntak (til dømes ein naudssituasjon) går ikkje NSA på amerikanske statsborgarar utan ei rettsavgjerd som opnar for det, skriv NSA.

(©NPK)