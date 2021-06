utenriks

– Eg støttar ikkje obligatorisk vaksinasjon, seier Putin på den årlege direktesendinga på russisk TV onsdag der han svarar på spørsmål frå innbyggjarane.

Russland registrerte onsdag for andre dag på rad det høgaste dødstalet på eit døgn sidan koronapandemien trefte landet. Denne veka er over 150.000 menneske innlagde til behandling for koronasjukdom ved russiske sjukehus.

(©NPK)