Studie: Pfizer-vaksinen kan gi vern i fleire år

Gladmeldinga kjem i eit forskingsstudie publisert i tidsskrifta Nature, kor amerikanske forskarar fann at det mest sannsynleg er unødvendig med ein tredje dose av vaksinen for dei som allereie er fullvaksinerte med Pfizer.

Pfizer-sjefen sa tidlegare i april at dei fleste vil trenge ein tredje dose innan 12 månader etter vaksinasjon for å vere heilt verna, og at det er mogleg folk vil trenge å bli vaksinert mot viruset årleg. Dette ser det ut som forskarar no har motbevist.

– For folk som har teke vaksinen, bør dette kjennast bra. Dei kan vere optimistiske, seier lektor i patologi og immunologi Ali Ellebedy ved Washington University School of Medicine i Saint Louis.

Forskingsstudiet har undersøkt immunresponsen i lymfeknutane ved armhola, der reaksjonen til vaksinen skjer. Der kom det fram at 100 prosent av dei som deltok på forskingsstudiet, utvikla gode immunresponsar sjølv fire månader etter dei fekk mRNA-vaksinen til Pfizer.

Det er enno ikkje forska på om reaksjonen er den same for dei som er vaksinerte med andre vaksinar, som AstraZeneca, Janssen og Novavax.

