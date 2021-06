utenriks

– Ein kan sjå for seg borgarkrig viss utviklinga held fram som no, og det ville vore urovekkjande for verda, seier Miller på ein pressekonferanse i Kabul.

Han seier han ikkje vil spekulere på korleis USAs støtte til Afghanistan vil sjå ut framover, men seier at han no har våpen og kapasitet til å støtte det afghanske forsvaret.

I samtalar i Det kvite hus førre veke med Afghanistans president Ashraf Ghani sa Joe Biden at USA skal gi Afghanistan støtte både humanitært og tryggingsmessig.

