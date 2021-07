Hetebølgja i Nord-Amerika har truleg kosta hundrevis livet

utenriks

Med temperaturar opp mot 50 grader, ei dobling av kva som elles er normalt, er det meldt om mange uventa dødsfall som blir kopla til hetebølgja dei siste dagane.

Sjefpatolog Lisa Lapointe i den canadiske provinsen British Columbia sa onsdag at det var motteken meldingar om 486 plutselege og uventa dødsfall frå fredag til onsdag. Normalt vil om lag 165 menneske døy i ein femdagarsperiode i provinsen.

– Sjølv om det er for tidleg å seie sikkert kor mange av desse dødsfalla som kjem av heten, blir det anteke at den betydelege auken i rapporterte dødsfall kan kome av ekstremvêret, sa Lapointe i ei fråsegn.

Mange heimar i dei nordlege områda av USA og i Canada har ikkje klimaanlegg og er derfor dårleg utrusta mot den uventa varmebølgja.

I Oregon er det meldt om 60 dødsfall som blir kopla til varmen og i Washington er det så langt meldt om eit dusin døde, eit tal som er venta å stige.

Blant dei døde, som er i alderen frå 44 til 97 år, er det anslått at hypotermi, altså at kroppen blir for varm, var årsaka i minst 45 av tilfella. I Oregon var det tidlegare, frå 2017 til 2019, berre registrert 12 tilfelle av hypotermi.

– Temperaturane som er målte denne veka er uventa – liv er gått tapt og faren for skogbrannar er på farleg høgt nivå, sa Canadas statsminister Justin Trudeau onsdag.

