utenriks

Han fekk oppdraget frå Riksdagens leiar, talmann Andreas Norlén, torsdag føremiddag. Berre to timar tidlegare gav opposisjonsleiar Ulf Kristersson beskjed om at han gav opp forsøket på å danne ei borgarleg regjering. Grunngjevinga var at ei slik regjering ikkje har nok støtte i Riksdagen.

Regjeringssonderingane i Sverige kjem av at eit fleirtal i Riksdagen, inkludert Vänsterpartiet og tre borgarlege parti, stemde ja til mistillit mot den raudgrøne regjeringa for halvanna veke sidan.