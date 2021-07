Russland innfører lov mot historieforfalsking

utenriks

Lova betyr mellom anna at det er straffbart å setje likskapsteikn mellom Sovjetunionen og Nazi-Tysklands handlingar under andre verdskrigen.

Historikarar har tidlegare kritisert lova fordi den er open for vide tolkingar. Enkelte meiner òg at ho kan sikre Kreml «monopol på sanninga» og dermed blir brukt til å sensurere visse historiske synspunkt.

Putin har forsvart lova med at ho trengst i kampen mot historieforfalskingar. I 2019 gjekk han hardt ut mot ein resolusjon i EU-parlamentet der også Sovjetunionen vart skulda for at andre verdskrigen braut ut.

