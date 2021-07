Tyske CureVac langt mindre effektiv enn andre koronavaksinar

utenriks

Det endelege resultatet for CureVac viser at vaksinen var litt betre hos forsøkspersonar mellom 18 og 60 år, med ein effektivitet på 53 prosent, men at han var mindre effektiv på eldre.

Til gengjeld er vaksinen 100 prosent effektiv mot innlegging og død hos personar mellom 18 og 60 år.

Det klart etter at det er gjennomført omfattande testar med omkring 40.000 testpersonar, opplyser selskapet.

Til samanlikning har både Pfizer og Modernas koronavaksinar ein effektivitet på om lag 95 prosent.

Effektiviteten ved vaksinar blir målt ved kor mykje mindre risikoen for å bli sjuk er blant ei gruppe vaksinerte i forhold til ei referansegruppe som får placebo.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste i februar at Noreg hadde bestilt rundt 2 millionar dosar av CureVac-vaksinen. CureVac har òg inngått avtale om levering av opptil 405 millionar dosar til EU, men godkjenninga av vaksinen har late vente på seg.

(©NPK)