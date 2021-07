USA: Høgsterett held oppe avgrensing av stemmerettar i Arizona

utenriks

Kritikarar meiner lova gjer det vanskelegare for minoritetar i USA å stemme. Dommen kan gjere det vanskelegare å utfordre andre stemmerestriksjonar.

Saka handla om to stemmerestriksjonar i delstaten Arizona, og om det er i strid med USAs stemmerettslov frå 1965, skriv Axios.

Delstaten har ugyldiggjort stemmer som er teke i feil distrikt. Dei har òg forbode ein praksis for stemmesanking, som gjer at tredjepartar kan samle og levere inn andre folks stemmekort.

Avgrensingane rammar uforholdsmessig svarte, spansktalande og den amerikansk urbefolkninga, ifølgje ein føderal ankedomstol i San Francisco.

Urbefolkning og andre minoritetar bur til dømes oftare langt unna stemmelokale. Det har òg vorte argumentert for at stemmer gitt av svarte og spansktalande i større grad står i fare for å bli ugyldiggjorde som følgje av at dei var teke i feil valdistrikt. Det har derfor vorte argumentert med at det er eit brot på USAs stemmerettslov, men dei fekk altså ikkje medhald i høgsterett.

Leiaren av høgsterett, Samuel Alito, skriv på vegner av fleirtalet at truverdet til valet rettferdiggjer tiltaka. I verste fall utgjer det uforholdsmessige i tiltaka ei moderat belastning som likevel ikkje er i strid med lovgivinga, ifølgje Alito.

Avgjerda er høgsteretts største på fleire år og får truleg stor innverknad i fleire rettssaker om stemmerettar.

(©NPK)