USA ber El Salvador regulere bruken av bitcoin

utenriks

– Eg føreslo for presidenten at kva enn El Salvador vel å gjere, så pass på at det er velregulert, ope og ansvarleg og at ein vernar mot aktørar med vonde hensikter, seier statssekretær i USAs utanriksdepartement, Victoria Nuland etter eit møte med El Salvadors president Nayib Bukele.

El Salvador har amerikanske dollar som offisiell valuta, men vedtok i juni som det første landa i verda at bitcoin skulle bli lovleg betalingsmiddel.

Nuland sa at ho fortalde Bukele at USA vil vere tøffare mot bitcoin etter angrepet mot eit røyrleidningsnett i USA.

(©NPK)