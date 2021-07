USA kritiserer Noregs innsats mot menneskehandel

utenriks

Nedgraderinga betyr at amerikanske styresmakter meiner landa ikkje når dei internasjonale standardane i kampen mot menneskehandel, men at dei likevel gjer betydeleg innsats.

I rapporten blir Noreg kritisert for å ikkje ha straffeforfølgt nokon for menneskehandel i perioden rapporten omhandlar. Folk som har vore mistenkte for menneskehandel, har heller vorte tiltalt for mindre alvorlege lovbrot, ifølgje rapporten.

Dei fem andre nedgraderte landa er Kypros, Israel, New Zealand, Portugal og Sveits.

Koronapandemien får mykje av skulda for ein auke i menneskehandel og moderne slaveri mellom 2020 og 2021.

17 land, dei fleste av dei autoritære regime, er kategoriserte på tredje og lågaste nivå, og Malaysia og Guinea-Bissau er ny på lista. Desse landa oppnår ikkje den lågaste standarden for kva som er å forvente i kampen mot menneskehandel.

Desse landa står i fare for å bli sanksjonerte av USA.

(©NPK)