Etter over to månader med låg koronasmitte stig smittetala i Europa.

Torsdag åtvarar WHO om at ei femte smittebølgje kjem om ein ikkje er flinke til å følgje koronarestriksjonane i vekene som kjem.

Ifølgje Hans Kluge, direktør for Europa i WHO, er dei stigande smittetala ein konsekvens av at fleire reiser og er sosiale, i tillegg til lettar i Europas koronarestriksjonar.

