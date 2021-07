Bagram-basen offisielt overlaten til afghanarane

utenriks

– Dei amerikanske styrkane og koalisjonsstyrkane har trekt seg heilt ut av Bagram-basen, og frå no av vil den afghanske hæren bruke han til å verne seg mot og kjempe mot terrorisme, skriv Fawad Aman, talsperson for det afghanske forsvarsdepartementet, på Twitter.

Bagram-basen har vore det største militæranlegget Nato-styrkane har brukt i Afghanistan, og den blir sett på som strategisk svært viktig.

Det er ei frykt for at Taliban skal få kontroll over basen og bruke han i eit angrep på Kabul.

Alle amerikanske soldatar og Nato-soldatar forlét basen fredag.

– Alle koalisjonsstyrkar har forlate Bagram, sa ein tenesteperson som jobbar i det amerikanske forsvaret til AFP utanfor Kabul i Afghanistan tidlegare fredag.

Uttrekkinga frå Bagram-basen er ein tydeleg indikasjon på at dei siste av dei rundt 2.500-3.500 amerikanske soldatane i Afghanistan har reist eller nærmar seg avreise, skriv AP.

Bagram har vorte brukt av amerikanske kampfly og dronar som har støtta afghanske bakkestyrkar. Basen er det største militæranlegget som amerikanske styrkar og Nato-styrkar har nytta i Afghanistan, og på det meste var titusenvis stasjonert der.

USA har sagt at dei skal trekkje alle styrkane sine frå Afghanistan innan 11. september, nøyaktig 20 år etter terrorangrepet mot mellom anna World Trade Center i USA. Angrepet utløyste den amerikanskleidde invasjonen i Afghanistan.

