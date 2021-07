Etiopia lovar at dei ikkje vil «kvele» Tigray

utenriks

Opprørsstyrkane i TDF, med band til den tidlegare regionstyremakta TPLF, har skulda Etiopia for å vilje strupe nødhjelpa til Tigray.

Det avviser regjeringa til fredsprisvinnar Abiy Ahmed Ali, som seier dei har innført ei einsidig våpenkvile i konflikten. Dei oppmodar TDF til å halde våpenkvila.

– Påstanden om at vi planlegg å kvele Tigray-folket ved å nekte humanitær tilgang og bruke svolt som eit våpen er bortanfor svak, seier visestatsminister Demeke Mekonnen.

Han legg til at Etiopias sentralregjering strekkjer seg langt for å skåne sivilbefolkninga i Tigray.

Regjeringa sende styrkar til Tigray i november i fjor for å ta kontroll over regionen frå TPLF, som vart drive frå regionhovudstaden Mekele i ein krig som tok livet av fleire tusen menneske. FN åtvarar mot at 900.000 sivile no er utsette for svolt, medan 5,2 millionar treng mat som nødhjelp umiddelbart.

