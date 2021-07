utenriks

Det opplyser styresmaktene i Miami-Dade fredag. Nedjusteringa kjem av at nokre namn var førte opp dobbelt på lista over sakna. I tillegg har nokre personar som tidlegare var melde sakna, dukka opp i live og meldt seg for styresmaktene.

Fredag fann redningsmannskapa ytterlege to døde. Ein av dei var ei sju år gammal jente. Dermed er 20 personar så lang stadfesta døde.

