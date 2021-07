Inga straff for soldat tiltalt etter Bloody Sunday

utenriks

Soldaten, som berre er identifisert som soldat F av påtalemakta, vart tiltalt for to drap og fire drapsforsøk i 2019. No er det klart at han ikkje blir straffeforfølgd, fortel Reuters.

Etterforskinga av massakren gjekk føre seg i eit tiår og konkluderte med at soldatar drap 13 uvæpna demonstrantar i Londonderry som protesterte mot arrestasjonen av irske nasjonalistar. Britiske styresmakter hevda lenge at demonstrantane var valdelege, og at skota som fall 30. januar 1972, var på sin plass.

Bloody Sunday» førte til eskalering i konflikten mellom London og dei katolske innbyggjarane i Nord-Irland.

