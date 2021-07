Le Pen og Orban vil danne ytre høgre-allianse i EU-parlamentet

utenriks

16 europeiske parti har signert ein felles uttale der det står at dei no har lagt grunnsteinen i bygginga av ein allianse for å reformere Europa.

Blant dei andre i alliansen er italienske Matteo Salvini, leiar for partiet Ligaen, spanske Santiago Abascal, leiar for partiet Vox, og Jaroslaw Kaczynski, som er leiar for det polske regjeringspartiet Lov og orden (PiS).

Le Pen, som gjekk på ein stor smell i dei regionale vala i slutten av juni, tek til orde for ei djup reform av EU. Ho har fleire gonger tidlegare uttrykt frykt for det ho omtaler som danninga av ein europeisk superstat.

Salvini seier erklæringa er eit verdidokument som har som visjon ei europeisk framtid basert på fridom og identitet heller enn byråkrati og standardisering.

– Det er eit skritt mot å byggje ein solid utvida og alternativ allianse til det illiberale venstre som står for skattar og innvandring ute av kontroll, seier Salvini.

(©NPK)