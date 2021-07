Riksadvokaten ber om at Bolsonaro blir etterforska for embetsmisbruk

utenriks

Riksadvokatens kontor, som blir leidd av ein alliert av Bolsonaro, ber høgsterett opne ei etterforsking som kan ende med at presidenten blir kasta, skriv Correio Braziliense.

Bolsonaro er skulda for ikkje å ha teke eit varsel om mogleg millionkorrupsjon i innkjøp av den indiske koronavaksinen Covaxin, alvorleg.

Skandalen stammar frå overfakturering frå eit anteke stråselskap for vaksinedosar som ikkje var leverte eller godkjende i Brasil.

Sjefen for legemiddelimport i helsedepartementet har vitna for senatet og sagt at han vart utsett for eit kraftig press om å godkjenne betaling av ei rekning han stussa kraftig på. Rekninga var på rundt 380 millionar kroner.

