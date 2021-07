FN-rapport: Hetebølgjer kan vere den nye dødstrusselen

utenriks

Ein heil by har brunne ned, og det blir meldt om minst hundrevis av dødsfall på grunn av den ekstreme varmen sørvest i Canada og nordvest i USA. Temperaturar i byar som normalt har eit typisk norsk klima, har vore rundt 50 grader.

Samtidig er det hetebølgje som skaper problem i Irak og høge temperaturar fleire stader på kloden.

Tidlegare har det vorte åtvara om at hetebølgjer som går over grensa for kva menneske kan tole, vil oppstå viss ikkje utsleppa blir kutta i dette hundreåret.

I utkastet til ein rapport som skal sleppast av FNs klimapanel i februar neste år, blir det åtvara om at det kan skje snart. Hetebølgjer som drep millionar som ikkje har noka moglegheit til å flykte frå den steikjande sola.

Viss temperaturstigninga frå førindustrielt nivå når 1,5 grader, som er 0,4 grader over dagens nivå, vil 14 prosent av jordas befolkning oppleve alvorlege hetebølgjer minst ein gong kvart femte år, heiter det i rapporten.

Går ein opp ei halv grad, til det såkalla togradarsmålet, vil det gjelde ytterlegare 1,7 milliardar menneske.

Millionbyar i utviklingsland

Områda som ifølgje rapporten blir hardast ramma, er veksande gigantbyar i utviklingsland, frå Karachi i Pakistan til Kinshasa i Kongo, Manila på Filippinenene og Lagos i Nigeria.

Det vil ikkje berre vere gradestokken som utgjer trusselen. Varme kombinert med høg luftfukt gjer det farlegare. Det gjer lufta rundt deg til eit dampbad og kan målast i det som kallast våtkuletemperatur.

Ekspertar meiner friske menneske ikkje kan overleve viss våtkuletemperaturen går over 35 grader, sjølv i skuggen med tilgang til drikkevatn.

– Når våtkuletemperaturen blir ekstremt høg, er det så mykje fukt i lufta at sveitte mistar effekten den har til å fjerne overskotsvarmen i kroppen, seier Colin Raymond, hovudforskar på ein ny studie om hetebølgjer.

– På eitt tidspunkt, kanskje etter seks timar eller meir, vil dette føre til organsvikt og død viss ein ikkje har tilgang til kunstig kjøling, seier han.

Klimaendringar

Det betyr at hetebølgjer med langt lågare temperaturar enn dei vi ser i Canada og USA for tida, kan vere meir dødelege.

Eldre og sjuke er spesielt utsette i hetebølgjene.

Ifølgje forskarar ved London School of Hygiene & Tropical Medicine kjem 37 prosent av hetedødsfalla i verda av klimaendringar.

Fleire, blant dei USAs president Joe Biden, har peika på klimaendringane som grunn til hetebølgja i USA og Canada.

Temperaturen på jorda har stige med 1,1 prosent frå førindustrielle tider. I Parisavtalen forplikta leiarane i verda seg til å halde temperaturstigninga på under 2 grader, helst 1,5 grader.

30 dødelege dagar i året

Sjølv dersom det målet blir nådd, vil fleire millionar menneske i storbyar i Afrika og Asia bli ramma av minst 30 dødelege hetedagar i året innan 2080, åtvarar FN-rapporten.

– I desse regionane veks innbyggjartalet i byane dramatisk, og trusselen om dødeleg heite er truande, seier Steffen Lohrey, hovudforskar på ein studie som blir sitert i rapporten.

Kalkuleringane hans har ikkje teke omsyn til storbyeffekten, som gjer at temperaturen i ein stor by er i snitt 1,5 grader høgare i ei hetebølgje. Det skjer sidan asfalt og bygningar absorberer varme, medan tettleiken og andre faktorar òg speler inn.

Særleg er Afrika, sør for Sahara, utsett.

– Det er eit sentrum for hetebølgjer, seier Luke Harrington, forskar ved Oxfords klimainstitutt.

I sentrale Kina og Asia er det òg venta at våtkuletemperaturen kan komme opp mot eit farleg nivå, åtvarar FN-rapporten.

Forskjell på Europa og Nord-Amerika

Middelhavsregionen kan òg rammast av dødelege hetebølgjer, og 200 millionar europearar vil vere utsette viss temperaturen stig med to grader.

Forskarar meiner Nord-Amerika, som opplever hetebølgje no, faktisk er best rusta til å handtere det.

– Det er fordi i Nord-Amerika har dei fleste bygningar klimaanlegg og er godt isolerte, moderne bygningar. Det er ein forskjell i infrastrukturen, seier Jeff Stanaway, ein forskar ved det globale helseinstituttet IHME.

