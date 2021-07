Australia lid under mangel på vaksinar

utenriks

Helseministeren i delstaten New South Wales, Brad Hazzard, kallar det ein slags «Hunger Games»-situasjon, der folk slåst med kvarandre som i TV-serien.

Berre 7 prosent av dei vel 25 millionar innbyggjarane i landet er fullvaksinerte, noko som gjer at Australia er blant landa med dårlegast vaksinedekking i den rike delen av verda.

Regjeringa i landet har satsa stort på AstraZeneca, som no berre er tilrådd for personar over 60 år, og dessutan ein eigenprodusert vaksine, som i testar har vist seg å ikkje vere god nok.

