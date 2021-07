Boris Johnson opphevar alle restriksjonar

utenriks

På eit pressemøte gjentok han at pandemien langt frå er over og minte om at talet på smitta stig.

Men frå 19. juli skal alle sleppe å bruke munnbind, meterregelen blir oppheva og pålegget om å arbeide heimanfrå blir trekt tilbake. Dette er siste fase i gjenopninga. Ei siste vurdering av tala vil bli gjort av regjeringa 12. juli.

Sommer og skuleferie

– Viss vi ikkje kan gjenopne samfunnet om to veker, når vi får hjelp av sommaren og skuleferien, må vi spørje oss om når vi då kan gjer det. Vi fjernar alle restriksjonar og gir folk moglegheit til å fatte sine eigne grunngitte avgjerder, sa Johnson.

Det kan likevel skje at enkelte bedrifter og verksemder vil be folk bruke munnbind i spesielle situasjonar.

Johnson hadde i utgangspunktet planlagt ei full gjenopning frå 21. juni, men dette måtte utsetjast på grunn av smitteauken som er forårsaka av at delta-varianten har fått fotfeste.

Leve med virus

Varianten utgjer no så godt som alle nye smittetilfelle i Storbritannia. Statsministeren oppmodar folk til å lære seg å leve med viruset og vise sunn dømmekraft i kvardagen.

Det er registrert meir enn 128.000 dødsfall knytte til pandemien i Storbritannia. Berre Russland har fleire dødsfall i Europa. Britane er på veg ut av ein tredje nedstengingsperiode.

Storbritannia var blant dei første landa til å starte vaksinasjon i desember. Rundt 64 prosent av den vaksne befolkninga er fullvaksinerte.

– I dag legg vi fram korleis vi kan gi folk fridommen tilbake, heiter det i ei fråsegn frå Johnson i forkant av pressekonferansen.

(©NPK)