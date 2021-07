utenriks

Statsminister Stefan Löfven treng Centerpartiets støtte for å kunne danne ei ny raudgrøn regjering etter mistilliten for to veker sidan.

I helga vedtok det liberale sentrumspartiet å støtte Löfven som statsminister for ei ny regjering, ifølgje Svenska Dagbladet.

Men partiet lovar ikkje å støtte budsjettet til regjeringa til hausten. I staden vil dei leggje fram sitt eige budsjettforslag.

