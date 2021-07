Dronning Elizabeth heidrar helsevesenet med utmerking

utenriks

– I over sju tiår, og særleg i den siste tida, har de støtta folket med tapperheit, medkjensle og dedikasjon og har utført ei samfunnsteneste av beste merke. Vi set umåteleg pris på dykk og er dykk evig takksame, skriv dronninga. Ho seier det er ei glede å dele ut Georgskorset på 73-årsdagen for grunnlegginga av det offentlege helsevesenet NHS.

Tilsette i NHS har vorte hylla for den utrøyttelege innsatsen sin gjennom pandemien som har kosta over 128.000 menneske livet, fleire enn nokon annan stad i Europa. Utmerkinga kjem idet Storbritannia førebur ei takkegudsteneste i St. Paul-katedralen i London.

Kate, hertuginna av Cambridge, måtte melde avbod i siste liten. Ho er i karantene etter at ein person ho har vore i nærkontakt med, testa positivt. Hertuginna er symptomfri, opplyser hoffet.

Georgskorset vart innført av far til dronninga, George VI, då bombinga til tyskarane av Storbritannia var på det verste i 1940. Det er ein heider «for de mest heroiske handlingar eller den ypparste tapperheit i ekstremt farlege omstendigheter». Den er berre gitt kollektivt to gonger tidlegare: til makta under omleiringa i 1942 og til det omstridde nord-irske politiet i 1999.

