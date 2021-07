Foreslår Löfven som statsminister igjen

utenriks

Uttalen frå Andreas Norlén – som har den svenske tittelen talmann – kjem etter at Centern har sagt at dei vil «sleppe fram» den sosialdemokratiske partileiaren som sjef for ei ny regjering.

– Beskjedane eg har fått frå partia i dag, gjer at eg ikkje legg fram noko anna forslag, seier Norlén på ein pressekonferanse med Löfven måndag ettermiddag.

Löfven stadfestar at han vil gå vidare med ei regjering med Miljöpartiet, altså den same koalisjonen som vart felt i ei mistillitsvotering nyleg.

Avviser demokratikrise

Norlén seier Sverige har eit demokrati i endring, men ikkje i krise. Han avklarer òg at han ikkje kan skrive ut nyval no. Først må talmannens statsministerkandidatar bli avviste fire gonger i Riksdagen. Det skal uansett haldast val neste haust.

– Dette har heilt frå starten vore ein mandatperiode ulik alle andre i svensk politikk. Det byrja allereie i 2018, følgt av ein rekordlang periode på 134 dagar for å få på plass ei regjering, og så slo pandemien til, seier talsmannen

Vil «trykkje gult»

Det er likevel ikkje klart om Löfven har nok støtte til å få godkjent ei ny regjering. Han treng ikkje fleirtal i Riksdagen, men klarer seg så lenge det er færre som stemmer mot ei ny regjering enn for.

– Vi er innstilte på å trykkje gult for ei regjeringa med sosialdemokratane og Miljöpartiet, i byte mot reformer, seier Centerpartiets leiar Annie Lööf på ein eigen pressekonferanse medan Löfven var inne hos Norlén. Å «trykkje gult» inneber å avstå frå stemme for eller mot ei ny Löfven-regjering.

Miljöpartiet har allereie sagt at dei vil stemme for ei Löfven-regjering. Samtidig seier leiinga nei til krava frå Centern om å mjuke opp reglane mot utbygging av strandsonene i Sverige og fleire rettar til skogeigarane. Talsperson Märta Stenevi seier krava går over streken for partiet, og at dei går lenger enn samarbeidsavtalen dei to regjeringspartia inngjekk med Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

Uklart fleirtal

Det er heller ikkje klart om alle i Riksdagen vil stemme i tråd med partilinja i ei eventuell avstemming. Liberalernas leiar Nyamko Sabuni seier ho ikkje kan garantere at heile riksdagsgruppa stemmer mot Stefan Löfven. Dermed kan det dukke opp ein situasjon der det er utbrytarar i begge fløyer.

Avstemminga kan tidlegast haldast onsdag, men det er òg mogleg at Löfven ber om meir tid til regjeringssonderingar.

Eige budsjett

På Lööfs pressekonferanse understreka ho at Centerpartiet vil stemme for sitt eige budsjettforslag til hausten, men ville ikkje forskotere kva som skjer under ei endeleg budsjettvotering. Dermed kan det oppstå ei ny regjeringskrise om nokre månader, sjølv om Löfven skulle få grønt lys som statsminister.

Ho understreka òg at partiet ikkje kjem til å stemme ja til eit raudgrønt budsjettforslag viss det er eit resultat av forhandlingar med Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti.

Centerpartiet vil ikkje samarbeide med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.