Kinesisk romfartssjef banka opp forskarar i fylla

utenriks

Romfartsorganisasjonen CASC har starta ei gransking av hendinga. CASC opplyser at den 57 år gamle styreformannen i deira investeringsavdeling, Zhang Tao, «slo nokon etter å ha drukke».

Mannen skal ha invitert to høgt respekterte forskarar på middag i Beijing for ein månad sidan for å be dei anbefale ham til Det internasjonale astronautiske akademiet i Stockholm, der de to er medlemmer. Då dei sa at dei nettopp hadde møtt 57-åringen og ikkje kjente godt nok til arbeidet hans, blei han kranglete og prøvde å slå dei.

Forskarane, 85 år gamle Wu Meirong og 55 år gamle Wang Jianan, ønskte å gå, og Zhang og hans folk følgde dei til Wangs leilegheit. Videoopptak viser at Zhang slo ned dei to forskarane i heisen. De ligg framleis på sjukehus.

Morselskapet CASC har fått kritikk etter hendinga. Sjølv om både bilete og detaljar frå hendinga er blitt kjende, ba selskapet fredag sine tilsette om ikkje å snakke om saka.

(©NPK)