Mange til sjukehus etter å ha bada i forureina vatn i Algerie

utenriks

Dei tre strendene i Chlef-området er no stengde, og det same er eit anlegg for avsalting av sjøvatn i området.

Ifølgje ein talsmann for lokale styresmakter vart 149 badegjester innlagde på sjukehus etter å ha meldt om kvalme, feber og raude auge etter å ha avkjølt seg i vatnet søndag.

Rundt 50 er sidan utskrivne, og styresmaktene undersøkjer no kva som kan ha forureina vatnet. Mistanken blir retta ifølgje lokale medium mot eit Tanzania-registrert skip med kveg i lasta, som nyleg var innom hamna i Tenes.

