Russland krev at champagne blir merka som musserande vin

Den nye lova, som allereie er underteikna av president Vladimir Putin, gjer det klart at champagne frå Champagne heretter også må kallast musserande vin, mens russiske bobler berre kan kallast champagne.

Lova krev at utanlandsk champagne må ha nemninga musserande vin på baksida av flaskene, og derfor måtte Moët Hennesy stanse salet mens endringa vart gjort.

Det er ikkje nødvendig å endre framsida av flaskene, og russisk «sjampanskoje» kan fortsetje å bruke den nemninga åleine, skriv Reuters.

Moët Hennesys russiske kontor informerte sine partnarar om at leveransane vart suspenderte som følgje av den nye lova.

Frankrike er svært opptekne av at nemninga champagne berre skal brukast om den verdsberømte vinen som blir produsert i regionen Champagne, og nemninga er beskytta i EU.

Moët Hennesy seier uansett at dei vil respektere den russiske lova, og at salet startar att så snart merkinga er endra.

Vitsar har nå begynt å sirkulere i sosiale medium om at Russland no kan nekte skottar å bruke nemninga skotsk whisky, eller at russiske parlamentarikere kan regulere bruken av bilnavnet Mercedes. Kanskje Ladaer må kallast Mercedes og Mercedes kallast Lada.

