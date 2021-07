EU med plan for å oppmuntre til grøne investeringar

utenriks

EU treng tilleggsinvesteringar på rundt 350 milliardar euro årleg for å nå målet om å kutte utsleppa med 55 prosent innan 2030, med 1990 som basisår.

– Det er klart at offentleg finansiering åleine ikkje dekke inn slike massive investeringar, seier visepresidenten til kommisjonen Valdis Dombrovski.

Det er fleire vegar til å kutte i kolforbruket, og kommisjonen meiner at for mange land vil meir bruk av naturgass vere den raskaste og mest lønnsame. Men også naturgass er eit fossilt drivstoff, sjølv om han forureinar mindre enn kol, og må på sikt fasast ut.

Ekspertar innanfor kommisjonen jobbar òg med å vurdere om atomkraft skal reknast vere ein grøn veg vekk frå kol, men fleire medlemsland, blant dei Tyskland og Danmark, meiner at risikoen er for stor og at avfallsproblema frå atomkraft langt frå er løyste.

