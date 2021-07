Israel: Fire av ti nysmitta er vaksinerte

utenriks

Helsedepartementets siste koronatal viser ein 50 prosents auke i påviste smittetilfelle frå søndag til måndag, melder avisa Haaretz.

Deltavarianten av koronaviruset står no for over 90 prosent av smittetilfella i Israel. Vel 30 prosent av dei nye smittetilfella er påviste blant folk som nyleg kom frå utlandet, medan resten er smitta i samfunnet.

R-talet, som seier kor mange éin smitta person smittar vidare, er no på 1,43. Blant dei 74 koronapasientane som er innlagde på sjukehus, er 43 prosent fullvaksinerte, skriv Haaretz.

