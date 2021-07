EU fordømmer igjen omstridd LHBT+-lov i Ungarn

utenriks

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen gjorde det onsdag klart at Ungarn må endre kurs eller bli utsett for juridiske konsekvensar.

– Viss Ungarn ikkje rettar opp i situasjonen, vil kommisjonen bruke styresmakta si som vaktar av traktatar, sa von der Leyen til EU-parlamentet i Strasbourg.

Den omstridde lova rammar mellom anna bøker, filmar og undervisningsmateriell. Ho forbyr òg reklame som framstiller homofile og transpersonar som vanlege medlemmer av samfunnet.

Det som særleg har vekt harme, er at lova er kopla saman med straff for seksualisert vald mot barn og unge og skipinga av eit register over pedofile.

