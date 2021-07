LHBT-grupper blokkerte på WeChat

utenriks

WeChat er Kinas største sosiale medie-plattform. Gruppene som fekk innhaldet sitt sletta, var mellom anna Huazhong University of Science and Technology Gay Pride og Peking University's ColorsWorld. I staden dukka det opp ei melding om at alt innhald hadde vorte blokkert og bruken til kontoen er stoppa.

Gruppenamnet var endra til «Unnamed Account». Det er ikkje oppgitt ein spesifikk grunn utover at det var komme inn klagar.

Studentane fryktar målretta sensur og tok onsdag til orde for ein digital demonstrasjon.

Lister over sletta kontoar vart delte på WeChat med ei oppmoding om å endre skjermnamnet sitt til «Unnamed Account» i solidaritet. Meldingane med listene vart sletta etter kort tid.

Måten alle kontoane vart sletta på ein gong, antydar at «nokon i eit departement har skrive ein intern rapport til nokon høgare opp», ifølgje Sun Wenlin, medgrunnleggjar av organisasjonen China Marriage Equality Advocacy Network. Ingen styresmaktsorgan har så langt teke på seg skulda for slettingane.

Innhald som blir rekna som sensitivt eller upassande, blir ofte sensurert i Kina. Sjølv om Kina avkriminaliserte homofili i 1997, er likekjønna ekteskap framleis ulovleg, og LHBT-saker blir ofte rekna som politisk sensitive.

Tencent, som eig WeChat, har førebels ikkje svart på nyheitsbyrået AFPs førespurnader.

